Совкомбанк приостановил выдачу ипотеки

Попавший под санкции Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя кол-центра кредитной организации.

Собеседник агентства рассказал, что выдача ипотечных кредитов на данный момент приостановлена, но не назвал причин принятого решения. В пресс-службе банка отказались давать комментарии по этому поводу.

Судя по отчету банка по МСФО, ипотечный портфель банка за девять месяцев 2021 года достигал 135,3 миллиарда рублей.

В сообщении банка говорится, что разработано несколько сценариев преодоления последствий введения санкций «таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов». «Все карты нашего банка продолжают работать в России без ограничений и по ним можно проводить операции», — указали в банке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.