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Российский таксист признался в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки

Под Астраханью задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки 45-летнего таксиста

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астраханской области задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

В настоящее время ему вменяют статью 105 («Убийство») УК РФ, однако вскоре его действия будут переквалифицированы, так как преступление было сопряжено с педофилией. После предъявления неопровержимых улик он полностью признал вину.

По данным следствия, 22 февраля мужчина, подрабатывающий таксистом, увидел девочку возле магазина и предложил подвезти ее до дома. После того как школьница согласилась, привез ее на берег Волги недалеко от села Чаган, где изнасиловал, а после связал руки и сбросил в воду.

Тело погибшей 23 февраля обнаружили рыбаки. После этого на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты обследовали дно реки и с помощью специальной техники выловили сумочку убитой с личными вещами и мобильным телефоном. Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам. На данный момент решается вопрос о помещении его в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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