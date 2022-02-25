Российская авиакомпания прекратила продажу билетов на все рейсы в Англию

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу билетов на рейсы в Англию на всю глубину продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Отмечается, что это связано с решением Управления гражданской авиации Великобритании о введении запрета на полеты самолетов «Аэрофлота» в королевство.

Позже Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против «Аэрофлота». Компания направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.