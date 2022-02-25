Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции
Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Росавиации.
Компания направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении.
«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — уточняется в сообщении.
В Росавиации также напомнили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов. Кроме того, предстоит два рейса из Лондона в Москву.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на санкции США и Британии против Москвы. Он заявил, что Россия была готова к ожидаемым санкциям.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.