Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против «Аэрофлота». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Росавиации.

Компания направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении.

«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний», — уточняется в сообщении.

В Росавиации также напомнили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов. Кроме того, предстоит два рейса из Лондона в Москву.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на санкции США и Британии против Москвы. Он заявил, что Россия была готова к ожидаемым санкциям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.