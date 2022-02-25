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В Госдуме отреагировали на санкции США и Британии

Депутат Госдумы Шхагошев заявил, что Россия была готова к санкциям США и Британии
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на санкции США и Британии против Москвы. Он заявил РИА Новости, что Россия была готова к ожидаемым санкциям.

«Безопасность РФ не продается. Поэтому другого выбора нет. Мы давно живем под санкциями (с 2014 года) и никаких неожиданностей не произошло. Плюс-минус эти санкции, которые вводятся со стороны Британии и Америки - то, что мы всегда предполагали», — сказал Шхагошев.

Депутат уточнил, что Россия имеет достаточно серьезный экономический потенциал, при этом финансовый сектор готовился к санкционным рискам. Россия наращивает свои мощности в восточном направлении, активно сотрудничает с Китаем и Индией, отметил политик. По его словам, на этом этапе важно правильно рассчитать свои возможности и «вести серьезную работу в контакте между правительством РФ и крупным бизнесом».

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Марина Совина
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