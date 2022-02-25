Экономист объяснил восстановление российского рынка акций

Биржа 24 февраля отреагировала на информационные сообщения о начале военной операции в Донбассе, как и должна была отреагировать — снижением, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он объяснил, почему 25 февраля началось восстановление российского рынка акций.

Во-первых, снижение было обусловлено неординарными новостями, которые вызвали серьезные опасения. Во-вторых, оно коснулось в основном голубых фишек, а именно самых стабильных российских компаний, отметил экономист. Дело в том, что они ассоциируются с правительством, против которого вводились санкции, именно поэтому, по словам Беляева, инвесторы сбросили их акции, наивно полагая, что меры сразу же отразятся на этих компаниях.

Позже аналитики увидели, что не стоит беспокоиться за судьбу этих компаний, так как они большие, стабильные и их продукция всегда нужна. Тогда на рынке пошла коррекция, объяснил он. «Тем более всегда находятся инвесторы, которые покупают акции на падении. Вы понимаете насколько велик соблазн, когда ты даже не мечтал купить акции какого-нибудь «Норникеля», а они упали на 30 процентов, естественно, ты побежал их покупать. Потому что понимаешь, что, поскольку у этих компаний прочный экономический бэкграунд, очень скоро это все восстановится. И мы видим, что это восстановилось буквально с открытием следующей сессии, все снижение было отыграно», — поделился Беляев.

Котировки акций этих компаний вскоре вернутся к прежним значениям, считает экономист, так как новость уже была отыграна рынком, а военная операция, скорее всего, будет краткосрочной и новых потрясений не ожидается.

В Кремле реакцию рынков назвали ожидаемой. «Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и, чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, были приняты все необходимые меры», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

