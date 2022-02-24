В Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке

Реакция финансовой сферы на решение о российской военной операции была ожидаема, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление приводит ТАСС.

«Эмоциональная реакция рынков, реакция в финансовой сфере прогнозировалась, и чтобы период этой эмоциональной реакции был максимально кратковременным, был предприняты все необходимые меры», — объяснил ситуацию представитель Кремля.

Российский фондовый рынок 24 февраля открылся снижением основных индексов, индекс Мосбиржи снизился примерно на 11 процентов к началу торгов и продолжил снижение (около 33 процентов к моменту написания материала).

Центральный банк России сообщил, что принял решения начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Дмитрий Песков заявил, что сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются целями военной российской операции, определит верховный главнокомандующий России, президент Владимир Путин.