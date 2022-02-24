Торги на Мосбирже открылись снижением

Открытие торгов на Мосбирже в четверг, 24 февраля, началось со снижения основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. Торги возобновились после приостановки примерно в 7:50 по причине того, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы.

К 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 11,39 процента, а РТС — на 18,18 процента. Снижение на рынке обусловлено геополитическим фактором. В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов, курс доллара достиг 85 рублей. На открытии торгов в 10:00 курсы основных иностранных валют по отношению к рублю снова выросли: доллар прибавил 6,44 рубля, до 87,43 рубля, евро — 6,55 рубля, до 92,25 рубля.

Рынок начал снижаться после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава страны обратился к россиянам около 06:00 по московскому времени 24 февраля. Цель операции — «демилитаризация и денацификация Украины».

Утром 24 февраля вслед за Мосбиржей торги остановила и Санкт-Петербургская биржа. О времени возобновления торгов пока не сообщалось.