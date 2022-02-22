Российский фондовый рынок открылся снижением

Открытие российского фондового рынка во вторник, 22 февраля, началось со снижения основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 10:00 мск Мосбиржи снизился на 7,28 процента, а РТС — на 8,38 процента. Снижение на рынке обусловлено геополитическим фактором.

Цена нефти Brent находится на уровне 97 долларов за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,41 процента, до 93,29 доллара за баррель.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Ранее тем же днем главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.