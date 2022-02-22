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Стоимость нефти достигла уровня сентября 2014 года

Стоимость нефти Brent превысила $97 за баррель впервые с сентября 2014 года

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые достигла уровня сентября 2014 года, превысив 97 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04:38 по московскому времени стоимость Brent росла на 2,34 процента, торгуясь на уровне 97,62 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Brent от TradingView

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,41 процента, до 93,29 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:43 по московскому времени.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики заявили, что рост цен на нефть до 100 долларов за баррель и выше подстегнет инфляцию и создаст риски рецессии в ряде стран. С прошлого года мировые цены на нефть выросли больше чем на 50 процентов. Среди причин: восстановление рынка после пандемии коронавируса, геополитическая напряженность и перегруженность цепочки поставок.

Марина Совина
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