Стоимость нефти достигла уровня сентября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые достигла уровня сентября 2014 года, превысив 97 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 04:38 по московскому времени стоимость Brent росла на 2,34 процента, торгуясь на уровне 97,62 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,41 процента, до 93,29 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:43 по московскому времени.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики заявили, что рост цен на нефть до 100 долларов за баррель и выше подстегнет инфляцию и создаст риски рецессии в ряде стран. С прошлого года мировые цены на нефть выросли больше чем на 50 процентов. Среди причин: восстановление рынка после пандемии коронавируса, геополитическая напряженность и перегруженность цепочки поставок.