Пропавшая женщина-инвалид девять дней провела в эвакуированном автомобиле

Пропавшую женщину-инвалида в американском штате Вашингтон нашли живой после того, как она провела девять дней в машине при отрицательной температуре. Об этом сообщает WTOC 11.

Родственники 28-летней женщины-инвалида волновались, что она давно не выходила на связь, и обратились в полицию. Там обнаружили, что последний, кто видел пропавшую, была ее 45-летняя мать, которая оставила взрослую дочь в припаркованной на автомобильной заправке машине и ушла.

Выяснилось, что автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку. Полицейские связались с представителем компании, которая занимается эвакуацией автомобилей. После звонка из полиции сотрудники компании перепроверили Cadillac 2004 года, который они привезли с автозаправочной станции за девять дней до этого.

«Мы отправили одного из наших водителей, он открыл машину и осмотрел ее. Женщина лежала на заднем сиденье, где была гора одежды и других вещей. Ей было настолько плохо, что наш сотрудник вызвал скорую помощь и полицию», — сказал представитель компанией, которая занимается эвакуацией автомобилей, Бонафацио Пауза.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. О том, грозит ли ее матери какое-либо наказание, не сообщается. «Тот, кто позвонил нам и попросил найти машину, спас ей жизнь. Они буквально вытащили ее из лап смерти», — отметил Пауза.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, пожилая женщина пять дней не могла выбраться из своего автомобиля после сильного снегопада. Несмотря на это, она смогла обойтись без медицинской помощи.

