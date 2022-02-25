Стало известно о приказе российской разведке помешать бегству Турчинова

Российские войска, и, в частности, разведчики, получили приказ постараться помешать бегству с Украины бывшего секретаря Совета национальной безопасности страны (СНБО) Александра Турчинова. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash из источников в Минобороны России.

Сообщается, что его намерены судить за военные преступления и развязывание войны в Донбассе.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Турчинова одним из ответственных за утрату Крыма, добавив, что это его мнение.

Руководитель штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов являлся исполняющим обязанности президента Украины с февраля по июнь 2014 года, затем до 2019-го был секретарем СНБО. В статусе и.о. главы государства он в апреле 2014-го приказал начать антитеррористическую операцию в Донбассе.

Позднее Турчинов заявлял, что, в частности, в марте 2014 года отдавал приказ украинским военным применить оружие в Крыму, но его не послушали, а также рассказывал, что намеренно приказал бомбить аэропорт Донецка.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация Украины и войскам приказано ликвидировать только военную инфраструктуру.