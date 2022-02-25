Турция отказалась закрыть российским военным кораблям проход в Черном море через проливы страны на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, сославшись на пункт международного договора, который говорит о невозможности остановить возвращение кораблей на свою базу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Если страны, участвующие в войне, обратятся с просьбой вернуть свои корабли на свои базы, это должно быть разрешено», — заявил министр.

Дипломат добавил, что даже если Турция после судебного разбирательства решит принять просьбу Украины и закрыть проливы для российских военных кораблей, то это только помешает им двигаться в другом направлении, от своей базы в Средиземное море.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал, что украинские власти могут обратиться с просьбой о перекрытии пролива для России к турецкому правительству на основании Конвенции Монтре. 24 февраля посольство Украины в Турции запросило у Анкары закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей после начала военной операции в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.