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69-я параллель

Названы самые популярные туристические направления в Якутии

Нацпарк «Ленские столбы» и круизы по Лене стали самыми популярными у туристов в Якутии

Фото: Shutterstock

Самыми популярными туристическими направлениями в Якутии оказались национальный парк «Ленские столбы», Полюса холода в Оймяконе, круизы по реке Лена, пешеходные туры по горным перевалам, рыбалки, сплавы и некоторые событийные мероприятия. Об этом сообщает издание «Якутия 24».

Как рассказал исполняющий обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев, всего в республике реализуется около 300 уникальных туристических продуктов. Кроме того, этот показатель растет и реагирует на запросы туристов.

Карбушев отметил, что добиться развития туризма в республике удалось благодаря антикризисным мерам поддержки.

Ранее сообщалось, что Ростуризм и Росстандарт утвердили серию национальных стандартов арктического туризма — они начнут действовать с 30 июня 2022 года. В Федеральном агентстве по туризму отметили, что такие стандарты были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире. Они учитывают климатические и природные особенности Арктики, а также риски, которые могут из-за них возникнуть.

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Сергей Истомин
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