Названы самые популярные туристические направления в Якутии

Самыми популярными туристическими направлениями в Якутии оказались национальный парк «Ленские столбы», Полюса холода в Оймяконе, круизы по реке Лена, пешеходные туры по горным перевалам, рыбалки, сплавы и некоторые событийные мероприятия. Об этом сообщает издание «Якутия 24».

Как рассказал исполняющий обязанности министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Карбушев, всего в республике реализуется около 300 уникальных туристических продуктов. Кроме того, этот показатель растет и реагирует на запросы туристов.

Карбушев отметил, что добиться развития туризма в республике удалось благодаря антикризисным мерам поддержки.

Ранее сообщалось, что Ростуризм и Росстандарт утвердили серию национальных стандартов арктического туризма — они начнут действовать с 30 июня 2022 года. В Федеральном агентстве по туризму отметили, что такие стандарты были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире. Они учитывают климатические и природные особенности Арктики, а также риски, которые могут из-за них возникнуть.