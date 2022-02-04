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69-я параллель

В России утвердили национальные стандарты туризма в Арктике

Ростуризм и Росстандарт утвердили серию национальных стандартов арктического туризма

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock

Ростуризм и Росстандарт утвердили серию национальных стандартов арктического туризма — они начнут действовать с 30 июня 2022 года. Об этом сообщили в Ростуризме, передает ТАСС.

«Такие стандарты были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире. Они позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России», — заявили в федеральном агентстве по туризму.

Там добавили, что серия утвержденных стандартов «Арктический туризм» учитывает сложные климатические и природные особенности Арктики и риски, которые могут из-за них возникнуть. В ГОСТах прописаны рекомендации по организации программ экскурсий и туристических маршрутов в Арктике.

Помимо этого, стандарты включают в себя требования к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, а также нормы построения общения со спасателями и местными жителями во время путешествия.

Ранее странствующий писатель Константин Каськаев рассказал о трехмесячном путешествии на Колыму и Чукотку. В своей книге «Страна двух океанов» он описал свою поездку 2018 года по Байкало-Амурской магистрали, Якутии, Колыме и Чукотке. Он посетил самый дорогой город страны Билибино, плавал на баржах по реке Колыма и был на озере Джека Лондона.

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Анастасия Шейкина
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