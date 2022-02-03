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69-я параллель

Странствующий писатель рассказал о трехмесячном путешествии на Колыму и Чукотку

Писатель Каськаев рассказал о путешествии в Арктику в книге «Страна двух океанов»

Фото: страница Константина Каськаева во «ВКонтакте»

Странствующий писатель из Сибири Константин Каськаев в книге «Страна двух океанов» рассказал о своем трехмесячном путешествии в Арктику. Об этом сообщает портал GoАrctic.

В книге россиянин описывает свое путешествие 2018 года по Байкало-Амурской магистрали, Якутии, Колыме и Чукотке. Он посетил самый дорогой город страны Билибино, плавал на баржах по реке Колыма и был на озере Джека Лондона.

«Труднее всего перемещаться по Чукотке: летняя сеть "дорог" пятой категории (лишь бы проехать) функционирует лишь два месяца, зимники открыты около трех месяцев. По "дорогам" никакого общественного транспорта не ходит», — рассказал Каськаев.

Он добавил, что из этических соображений не стал упоминать в «Стране двух океанов» случаи, когда местные жители охотились без лицензии. Россиянин объяснил, что не хотел их подставлять, так как местные убивали животных не для забавы, а ради выживания.

Россиянин путешествует по России с 2015 года. Он живет в разных местах и пишет об этом в своих произведениях.

Ранее стало известно, что писательница из Якутска Лидия Тарасова напишет сказку по мотивам истории девочки Кындыкан, которая одна провела в тундре несколько месяцев после того, как все население деревни умерло от оспы. В создании произведения участвуют представители коренных малочисленных народов Севера.

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Анастасия Шейкина
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