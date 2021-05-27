В Якутии напишут сказку про пережившую эпидемию оспы девочку

Писательница из Якутска Лидия Тарасова напишет сказку по мотивам истории девочки Кындыкан, которая одна провела в тундре несколько месяцев после того, как все население деревни умерло от оспы. Об этом сообщает «Якутия Daily».

«В данное время текст сказки практически написан. Осталось 1-2 главы, дальше будет редактура и работа иллюстратора», — рассказала писательница изданию.

В создании произведения участвуют представители коренных малочисленных народов Севера. Также в работу включены этнографы, лингвисты и носители языка и культуры региона.

Сейчас якутский художник Алексей Винокуров создает образ главной героини. По его словам, он работает над окружением, одеждой и деталями. Дизайнер добавил, что образы девочки Кындыкан и других героев сказки будут использоваться в анимационном фильме, приложениях и игрушках.

Ранее стало известно, что в Якутии начали озвучивать книги на языках коренных малочисленных народов Севера для людей с проблемами зрения. Первым озвученным произведением стали мифы из книги Фольклор эвенов Березовки.