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НАТО усилила восточный фланг

Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении восточного фланга кораблями и самолетами

Фото: Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита организации в онлайн-формате рассказал, что альянс принял меры по усилению восточного фланга. По его словам, были размещены тысячи военнослужащих, более ста самолетов, а также около 120 кораблей, сообщает ТАСС.

«США, Канада и европейские союзники разместили дополнительные тысячи военных в восточной части альянса. У нас есть более сотни самолетов в высокой степени готовности, задействованных в 30 разных локациях. Также мы располагаем 120 кораблями с севера до Средиземноморья, в том числе тремя авианосными ударными группами», — заявил генсек альянса.

Он подчеркнул, что силы реагирования НАТО находятся в режиме повышенной готовности, а основную их часть составляют солдаты США со значительными французским и германским контингентом.

Ранее Столтенберг отметил, что альянс и страны Евросоюза готовы продолжать вести свою санкционную политику против России, вводя новые ограничения даже себе во вред, если это потребуется.

Марина Совина
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