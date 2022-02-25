Венесуэла осудила санкции против России и призвала к мирному разрешению конфликта вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

В ведомстве отметили, что Венесуэла осуждает «незаконные санкции и экономические атаки против российского народа, которые сказываются на правах человека».

«Венесуэла выражает обеспокоенность обострением кризиса на Украине и сожалеет о нарушении Минских соглашений со стороны НАТО, которому положили начало США», — заявили в МИД.

В министерство добавили, что срыв Минских соглашений нарушил международное право и спровоцировал сильные угрозы против России, территориальной целостности и суверенитета государства, «а также помешал хорошим отношениям между соседними странами».

Венесуэла призвала вернуться на дорогу дипломатии путем диалога между вовлеченными сторонами, чтобы избежать эскалации конфликта.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому президенту Владимиру Путину в связи с признанием Москвой Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он выступил за поиск дипломатических путей для деэскалации в Донбассе. Путин пытается защитить мир в своем регионе, считает политик.