Зеленский назначил себя главой ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать в стране ставку верховного главнокомандующего и назначил себя ее главой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское информагентство УНИАН.

«Для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <...> постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Председателем ставки верховного главнокомандующего стал президент Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов занял позицию координатора.

Кроме того, в состав членов ставки вошли еще 18 человек, в том числе глава спецслужбы Иван Баканов, глава МИД Димтрий Кулеба, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль

Указ о создании на Украине ставки главнокомандующего постановляет прекратить деятельность военного кабинета СНБО, его рабочего органа, созданного в феврале 2015 года.

Ранее Зеленский объявил о введении на Украине всеобщей мобилизации «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований». Провести ее поручено за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к населению по ситуации вокруг Украины объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, предупредив, что ответ России будет незамедлительным.