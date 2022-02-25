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Минобороны России сообщило о внедрении групп националистов в войска Украины

Минобороны России сообщило, что в войска Украины внедрили подготовленных националистов

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В войска Украины были внедрены прошедшие специальную подготовку группы националистов численностью 25-30 человек, которые занимаются обнаружением неблагонадежных среди солдат. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов», — говорится в сообщении.

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В некоторых местах подобные группы националистов занимаются подрывом мостов, чтобы исключить возможность отступления украинских войск.

Кроме того, был зафиксирован не единичный случай расправ со стороны националистов над солдатами-срочниками, которые не хотели защищать Украину. Отмечается, что об этом заявили солдаты, которые сложили оружие.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Никита Абрамов
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