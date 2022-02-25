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Два завода Volkswagen приостановят производство из-за Украины

Два завода Volkswagen приостановят производство из-за недостающих украинских деталей

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Два немецких завода Volkswagen приостановят производство на несколько дней из-за задержки с поставкой деталей, произведенных на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как уточнил представитель компании, дефицит цепочки поставок затронет заводы в Дрездене и Цвиккау. Ранее из-за нехватки компьютерных чипов крупнейший в мире завод Volkswagen в Вольфсбурге сократил производство и 4 дня работал в одну рабочую смену вместо привычных трех.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, глава государства обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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