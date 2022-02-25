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В Донецке произошел взрыв

Взрыв прогремел в Донецке, видимых возгораний и столбов дыма нет, сообщил корреспондент

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

В Донецке приблизительно в 20:40 произошел взрыв, об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время видимых возгораний или столбов дыма в центральной части города не наблюдается. О причинах инцидента официальных сообщений от властей и экстренных служб города не поступало.

Ранее стало известно, что в Киеве утром в пятницу, 25 февраля, в 04:22 по местному времени (05:22 по московскому) прогремели несколько взрывов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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