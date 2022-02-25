Весившая 109 килограммов женщина рассказала о похудении на 42 килограмма

Весившая 109 килограммов жительница Австралии сбросила 42 килограмма за два года и три месяца и рассказала, как ей это удалось. Секреты ее похудения раскрыло издание Body and Soul.

Белинда Тадденхем начала бороться с лишним весом, когда пыталась забеременеть. Хотя утренняя тошнота во время беременности остановила ее на некоторое время, она продолжила попытки сбросить вес после рождения ребенка. Однако из-за нехватки времени в течение дня она перешла на блюда навынос, шоколад и сладости.

В итоге австралийка стала весить 109 килограммов и решила добавить в свою жизнь полезные привычки и перейти на правильное питание, как только увидела свою фотографию без прикрас. Она присоединилась к программе для желающих похудеть и начала готовить блюда из предложенного программой меню. Кроме того, Тадденхем посещала еженедельные семинары, где слушала истории других участников программы. Женщина стала ежедневно ходить на 20-минутные прогулки с детской коляской. Вскоре она увидела результат своих усилий и продолжила постепенно увеличивать физическую активность.

Теперь Тадденхем четыре из семи дней совершает пятикилометровые прогулки по окрестностям. Оставшиеся три дня женщина старается проходить по десять тысяч шагов. Спустя два года и три месяца после начала похудения Тадденхем сбросила 42 килограмма. На завтрак австралийка съедает овсянку с различными наполнителями, спустя какое-то время — яблоко и небольшую упаковку чипсов. На обед — салат с отварным яйцом и другой богатой белком пищей, такой как курица гриль, мясо или омлет с овощами. Ее полдник состоит из пирога или кекса с чаем, а затем она съедает протеиновый батончик. Ужин австралийки может быть разным, но, как правило, она пользуется рецептами, предложенными программой похудения.

Другим желающим похудеть Тадденхем рекомендует не отказываться навсегда от того, от чего не хотелось бы отказываться. Женщина советует выполнять упражнения, которые приносят удовольствие, а также найти для себя команду поддержки, например, семинары и группы для желающих похудеть в реальной жизни или в сети.

Ранее сообщалось, что весившая 82 килограмма жительница Австралии похудела на 22 килограмма за десять месяцев. Она научилась рецептам вкусных и здоровых блюд и начала выполнять тренировки со свободными весами.