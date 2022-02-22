82-килограммовая женщина похудела на 22 килограмма и раскрыла секрет успеха

Весившая 82 килограмма жительница Австралии похудела на 22 килограмма за десять месяцев. Секреты ее успеха раскрыло издание Daily Mail.

Бернадетт Фэннинг страдала от лишнего веса и тяжелой депрессии. Она смогла существенно улучшить состояние своего здоровья и вдвое снизила количество опасного висцерального жира вокруг внутренних органов благодаря мобильному приложению с тренировками и рецептами.

Женщина давно была подписана на приложение, но реальных результатов ей удалось добиться, когда она начала 28-дневный марафон по похудению. Тогда она увидела реальные результаты. «Теперь я чувствую себя гораздо счастливее и более уверенной в себе. Я хочу жить, а не просто существовать. Я похудела с 82 килограммов до 60», — похвасталась она.

Австралийка научилась рецептам вкусных и здоровых блюд, которыми теперь кормит всю семью. Женщина завтракает йогуртом с семенами и ягодами и съедает батончики из арахисового масла. Как правило, на обед она выпивает смузи, а на ужин — либо ест сливочные равиоли с грибами и беконом, либо спагетти болоньезе. Эти блюда она готовит по адаптированным к здоровому питанию рецептам.

«Теперь у меня достаточно энергии, чтобы бегать вместе с дочерью и играть. Я стала более уверенной в себе, и мне нравится, как на мне смотрится новая одежда», — призналась австралийка.

Женщина выполняет тренировки со свободными весами и признается, что занятия доставляют ей удовольствие. Желающим похудеть она советует найти старые фотографии и подумать о том, почему они начали процесс похудения. Для усиления эффекта Фэннинг рекомендует сделать мотивационную доску.

Ранее сообщалось, что весившая 90 килограммов жительница индийского города Нью-Дели похудела на 29 килограммов за год и четыре месяца. Она села на белковую и низкоуглеводную диету, начала заниматься спортом и поменяла распорядок дня.