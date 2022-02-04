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90-килограммовая женщина похудела на 29 килограммов и раскрыла секрет успеха

Женщина сбросила 29 килограммов благодаря низкоуглеводной белковой диете

Фото: Shutterstock

Весившая 90 килограммов жительница индийского города Нью-Дели похудела на 29 килограммов за год и четыре месяца. Секреты ее успеха раскрыло издание Times of India.

34-летняя Химани Кхера всю жизнь боролась с лишним весом. Со временем он привел не только к проблемам с самооценкой, но и со здоровьем: у индианки диагностировали поликистоз яичников. Женщина решила не дожидаться, пока диагноз приведет к онкологическому заболеванию, изменить образ жизни и сбросить пару десятков килограммов.

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Она села на белковую и низкоуглеводную диету, начала заниматься спортом и поменяла распорядок дня. Теперь на завтрак Кхера съедает два куска черного хлеба с яичницей и выпивает стакан молока с умеренным количеством сахара, а иногда — молочную кашу или макароны с овощами. На обед женщина ест суп-пюре из бобовых или лепешку из цельнозерновой муки с овощами. Три раза в неделю Кхера обедает протеиновыми коктейлями. Ужинает худеющая смесью ростков, обжаренной на растительном масле и иногда блинами из нутовой муки с соусом из кинзы. Индианка подчеркнула, что старается избегать углеводов на ужин.

Перед тренировкой она съедает банан или другую пищу с высоким содержанием белка, и выпивает 300 граммов протеинового коктейля. После тренировки ест отварные яйца, блины из нутовой муки или сэндвич с черным хлебом и огурцом или другими овощами. Иногда индианка позволяет себе лакомства: чесночный хлеб и пасту в белом соусе.

Женщина выполняет получасовые кардиотренировки и по 45-50 минут занимается силовыми тренировками. Она избегает сидячего образа жизни, который раньше был основной причиной ее лишнего веса.

«Пока вы физически активны, вы всегда будете здоровы. Во-вторых, абсолютно нормально, заниматься в удобное вам время и так долго, как вам комфортно. Никогда не заставляйте себя выходить на новый уровень, пока ощущаете дискомфорт», — порекомендовала она другим желающим похудеть.

Кхера подчеркнула, что ее хорошо мотивирует, когда люди, которые видели ее, когда она весила 90 килограммов, говорят ей, что она стала для них ролевой моделью. Еще одним мотиватором стало избавление от проблем со здоровьем. Чтобы не расслабляться, время от времени она просматривает свои старые фотографии и медицинские справки.

Ранее сообщалось, что весившая 127 килограммов жительница английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, похудела на 38 килограммов благодаря регулярному питанию. Она полностью изменила рацион и начала бегать в свободное время.

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Алиса Дмитриева
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