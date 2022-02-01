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127-килограммовая женщина похудела на 38 килограммов и раскрыла секрет успеха

Страдавшая от переедания женщина сбросила 38 килограммов благодаря регулярному питанию

Фото: Depositphotos.com

Весившая 127 килограммов жительница английского города Стокпорт, графство Большой Манчестер, похудела на 38 килограммов благодаря регулярному питанию. Секрет ее успеха раскрыло издание The Mirror.

38-летняя медсестра Кимберли Хемптон длительное время страдала от проблемы с перееданием. После рождения дочери женщина часто питалась фастфудом. Она не могла ограничиться одной пачкой чипсов или плиткой шоколада и съедала по три-четыре упаковки за раз. В конце концов, ее вес достиг 127 килограммов.

Женщина решила изменить образ жизни, чтобы сбросить лишний вес. Ребенок стал мотивацией для англичанки: она хотела иметь возможность бегать вместе с девочкой, когда та подрастет.

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Через месяц после родов Хемптон вместе с подругой присоединилась к группе желающих похудеть. Она полностью изменила рацион и начала бегать в свободное время. «Теперь я всегда завтракаю, потому что поняла, что если пропускаю завтрак, то к 11 часам утра ем что-нибудь, чего не следовало бы», — пояснила англичанка.

Она начала питаться трижды в день, и благодаря этому ей больше не требуются перекусы. «Если я и устраиваю перекус, то выбираю правильные продукты», — отметила Хемптон.

В результате англичанке удалось сбросить 38 килограммов. Она очень довольна собой и не узнает себя на старых фотографиях.

Ранее сообщалось, что весившая 80 килограммов жительница индийского города Дели похудела на 25 килограммов за год и десять месяцев благодаря правильному питанию. Она присоединилась к фитнес-сообществу, начала считать калории и ежедневно выполнять тренировки.

Алиса Дмитриева
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