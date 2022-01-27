80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 80 килограммов жительница индийского города Дели похудела на 25 килограммов за год и десять месяцев благодаря правильному питанию. Секрет ее успеха раскрыло издание Times of India.

34-летняя Апарна Панде весила 80 килограммов. Этот показатель на 25-30 килограммов превышал ее идеальный вес. Из-за лишнего веса у женщины начались проблемы со здоровьем, она чувствовала себя некомфортно в собственном теле. Со временем индианка решила, что пора менять образ жизни.

Она присоединилась к фитнес-сообществу, начала считать калории и ежедневно выполнять тренировки. Позже индианка стала изучать, как правильно питаться и заниматься спортом. В результате за год и десять месяцев ей удалось похудеть на 25 килограммов.

Теперь на завтрак Панде съедает три яйца и два куска хлеба по 20 граммов и 50 граммов масла. Она запивает завтрак чаем с 50 миллилитрами молока и чайной ложкой сахара. Ее завтрак состоит из 300 килокалорий. На обед женщина съедает 500 килокалорий: 50 граммов риса, овсянки или лепешку, 200 граммов овощей и 10 миллилитров оливкового, горчичного или топленого масла. Ужин индианки состоит из 50-граммовой лепешки из пшеничной муки, 50 граммов сыра, 100 граммов картофеля и 10 миллилитров масла.

В общей сложности ужин индианки насчитывает 450 килокалорий. Суточная норма для индианки — 1650 килокалорий. Она оставляет запас в 100-150 килокалорий, чтобы выпить чашку чая или съесть фрукты, печенье или шоколад.

«По возможности, я взвешиваю еду и пытаюсь примерно оценить ее вес, если нет возможности взвесить. Я могу вносить изменения в диету: я добавляю в нее различные овощи и зелень, фрукты и крупы, чтобы получать разнообразные питательные вещества. Кроме того, я каждый день принимаю мультивитамины и пью рыбий жир», — рассказала женщина. Иногда Панде позволяет себе съесть пиццу или мороженое.

Панде выполняет тренировки дома или в спортзале по пять раз в неделю. Особенно она любит занятия со свободными весами. После тренировки женщина пьет коктейль с 45 граммами сывороточного протеина на 150 килокалорий.

Другим желающим похудеть индианка рекомендует никогда не копировать чужую диету, так как суточная норма калорий индивидуальна для каждого человека и может различаться в зависимости от конкретной цели. «Начинайте с маленьких шагов и создавайте полезные привычки. Повторяйте их до тех пор, пока не поймете, что они не требуют усилий, после этого переходите к следующим», — сказала она.

Женщина рекомендует делать хоть что-то даже в те дни, когда мотивация пропадает. «В дни, когда у меня нет мотивации, я делаю хотя бы растяжку, двигаюсь или выхожу на прогулку, даже если она продлится всего десять минут», — подчеркнула индианка. Она советует не ругать себя за неудачи.

По мнению Панде, необходимо выстроить здоровые отношения с едой. Самое важное — устойчивость нового образа жизни. «Я стараюсь включать в диету продукты, которые могу легко найти и потреблять на ежедневной основе, даже когда я навещаю родственников и путешествую», — объяснила она.

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