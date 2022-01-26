Женщина похудела на 28 килограммов и раскрыла секрет успеха

Жительница ирландского графства Лаут похудела на 28 килограммов благодаря дефициту калорий и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает RSVP Live.

Лиза О’Коннор в последние несколько лет страдала от лишнего веса. Она с переменным успехом пыталась сбросить лишние килограммы, но с началом пандемии COVID-19 ирландка твердо решила похудеть, чтобы ее дочь не лишилась матери.

«Было страшно. Все боялись этого неизвестного вируса, и везде в новостях говорили, что страдающие от лишнего веса люди оказываются в реанимации. Я подумала: что я за мать, если я окажусь очень больной из-за собственного жира?» — рассказала женщина о своих страхах.

Ирландка начала считать калории и разработала рацион, который предполагал дефицит калорий. «Я не хотела быстро похудеть, я хотела создать такой образ жизни, чтобы худеть на долгосрочной основе. Чтобы привыкнуть к подсчету калорий, требуется около двух недель, а затем это становится само собой разумеющимся», — отметила она.

В результате О’Коннор похудела на 28 килограммов. Теперь она чувствует себя гораздо лучше. «Я стала более энергична и выгляжу моложе», — заявила женщина. Раньше ирландке приходилось ходить в огромных свитерах, чтобы прятать под ними фигуру, а теперь ей нравится выбирать себе новую одежду и хвастаться узкой талией.

Желающим похудеть О’Коннор советует набраться силы воли. «Не важно, какая у вас диета, все дело в силе воли. Если ее недостаточно, ничего не получится», — сказала она. Ирландка советует записывать все, что съедаешь. Наглядное количество калорий заставляет есть меньше или выбирать более полезную замену вредным продуктам.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас не смогла найти подходящее свадебное платье и за два года похудела на 50 килограммов благодаря дефициту калорий и силовым тренировкам. Теперь она работает фитнес-тренером.

