Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина похудела на 28 килограммов и раскрыла секрет успеха

Женщина сбросила 28 килограммов благодаря дефициту калорий и страху перед пандемией

Фото: Lisa O'Connor

Жительница ирландского графства Лаут похудела на 28 килограммов благодаря дефициту калорий и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает RSVP Live.

Лиза О’Коннор в последние несколько лет страдала от лишнего веса. Она с переменным успехом пыталась сбросить лишние килограммы, но с началом пандемии COVID-19 ирландка твердо решила похудеть, чтобы ее дочь не лишилась матери.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября

«Было страшно. Все боялись этого неизвестного вируса, и везде в новостях говорили, что страдающие от лишнего веса люди оказываются в реанимации. Я подумала: что я за мать, если я окажусь очень больной из-за собственного жира?» — рассказала женщина о своих страхах.

Ирландка начала считать калории и разработала рацион, который предполагал дефицит калорий. «Я не хотела быстро похудеть, я хотела создать такой образ жизни, чтобы худеть на долгосрочной основе. Чтобы привыкнуть к подсчету калорий, требуется около двух недель, а затем это становится само собой разумеющимся», — отметила она.

В результате О’Коннор похудела на 28 килограммов. Теперь она чувствует себя гораздо лучше. «Я стала более энергична и выгляжу моложе», — заявила женщина. Раньше ирландке приходилось ходить в огромных свитерах, чтобы прятать под ними фигуру, а теперь ей нравится выбирать себе новую одежду и хвастаться узкой талией.

Желающим похудеть О’Коннор советует набраться силы воли. «Не важно, какая у вас диета, все дело в силе воли. Если ее недостаточно, ничего не получится», — сказала она. Ирландка советует записывать все, что съедаешь. Наглядное количество калорий заставляет есть меньше или выбирать более полезную замену вредным продуктам.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас не смогла найти подходящее свадебное платье и за два года похудела на 50 килограммов благодаря дефициту калорий и силовым тренировкам. Теперь она работает фитнес-тренером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Перечислены восемь эффективных препаратов против омикрона
В России предложили ввести единые правила для граффити
Женщина похудела на 28 килограммов и раскрыла секрет успеха
Блогерша раскрыла способы избавиться от стойких пятен на белых вещах
США задумали заменить российский газ в Европе катарским СПГ
Россияне поспорили из-за использования старых букв в названии станции метро
Россиянам назвали способ выгоднее погасить ипотеку досрочно
Российские истребители Су-35С перебазируют в Белоруссию
Историк объяснил отказ Сталина от реформ
Миссия России в ООН назвала успех США в Афганистане лицемерием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter