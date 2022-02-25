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120-килограммовый мужчина похудел вдвое и поделился своей методикой

Житель Индии изменил образ жизни и похудел на 58 килограммов за полтора года

Фото: «Times of India»

Житель Индии сумел сбросить 58 килограммов за полтора года и поделился своей методикой. Его историю о похудении вдвое публикует The Times of India.

Как рассказал 35-летний Мак Сингх, он сильно располнел после того, как получил травму позвоночника и долгое время был прикован к кровати. В итоге его вес достиг 120 килограммов. Индиец отметил, что больше не влезал в свою прежнюю одежду, а многие знакомые стали говорить ему, как он сильно изменился.

Сингх решил сбросить несколько килограммов и понял, что для этого придется полностью изменить образ жизни. Мужчина начал с нового рациона. На завтрак он ел яйца, содержащие клетчатку продукты, такие как цельнозерновой хлеб и орехи, и фрукты. На обед — курицу или вегетарианские продукты, содержащие белок, такие как сыр, а на ужин — продуты с простыми углеводами, вроде макарон. Кроме того, Сингх старался ужинать за четыре-пять часов до того, как ложился спать.

Так как из травмы индиец не мог заниматься тяжелой атлетикой, его тренировки состояли из пилатеса, упражнений с собственным весом и бега. Сингх рассказал, что большую роль в его преображении сыграл правильный психологический настрой и желание похудеть.

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За полтора года мужчине удалось сбросить 58 килограммов и привести тело в спортивную форму. Он признался, что похудение далось ему непросто, однако после того, как он привык к новому образу жизни, спорт и диета начали приносить настоящую радость.

Главное, что индиец понял за время своего похудения: залог успеха — это смена образа жизни. «Можно изнурять себя упражнениями и сидеть на жестких диетах. Но пока вам не удастся полностью изменить привычки и образ жизни, лишний вес будет возвращаться», — подытожил Сингх.

Ранее сообщалось, что 82-килограммовая жительница Австралии похудела на 22 килограмма и раскрыл секрет успеха. Ей удалось сбросить вес благодаря мобильному приложению с тренировками и рецептами.

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Никита Савин
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