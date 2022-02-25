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Захарова раскрыла причину срыва переговоров между главами МИД России и Франции

Захарова: Париж несет ответственность за срыв переговоров глав МИД России и Франции
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry Press Service / AP

Вся полнота ответственности за срыв переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и его коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом лежит на французской стороне. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского МИД.

По словам дипломата, 22 февраля по итогам внеочередного неформального заседания глав МИД стран Европейского союза, французский министр заявил об отмене визита. «Одновременно посольство России во Франции было проинформировано, что в нынешнем контексте Ле Дриан решил аннулировать планировавшуюся встречу», — рассказала она.

Захарова отметила, что отказ французов от диалога проходил на фоне «очередного витка нагнетаемого представителями коллективного Запада истерии» вокруг России.

21 февраля Ле Дриан предложил Лаврову приехать в Париж для подготовительных консультаций к саммиту России и США. Он не объяснил причины отмены переговоров.

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Анжелика Бережная
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