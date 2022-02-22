Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая была запланирована на 25 февраля в Париже, отменется. Об этом пишет РИА Новости.

«Вчера у нас был с Лавровым разговор. Встреча была запланирована на пятницу...Но она не состоится», — рассказал дипломат. Он не объяснил причины отмены переговоров.

21 февраля Ле Дриан отмечал, что предложил российскому коллеге приехать в Париж для подготовительных консультаций к саммиту России и США, тот согласился.