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Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил об отмене встречи с главой МИД России Лавровым

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая была запланирована на 25 февраля в Париже, отменется. Об этом пишет РИА Новости.

«Вчера у нас был с Лавровым разговор. Встреча была запланирована на пятницу...Но она не состоится», — рассказал дипломат. Он не объяснил причины отмены переговоров.

21 февраля Ле Дриан отмечал, что предложил российскому коллеге приехать в Париж для подготовительных консультаций к саммиту России и США, тот согласился.

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Виктория Кондратьева
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