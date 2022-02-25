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Оценена зависимость российских застройщиков от иностранных поставок

Российские застройщики заявили, что не зависят от поставок материалов из-за рубежа

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российские девелоперские компании не ожидают трудностей с реализацией текущих проектов на фоне напряженной геополитической ситуации. Застройщики заявили, что не зависят от поставок материалов и техники из-за рубежа, пишет РИА Новости.

В компании ПИК отметили, что не зависят от иностранных товаров и оборудования за счет вертикальной интеграции и развития собственных индустриальных мощностей. Девелоперы подчеркнули, что многое из необходимых материалов производят на собственных предприятиях, и оценили объемы ресурсов как достаточные для реализации всех проектов.

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О независимости от зарубежных поставок заявил и застройщик Glorax. В компании утверждают, что могут покупать любые комплектующие для возведения зданий в России и не предвидят срыва или приостановки работ. В девелоперской фирме Asterus пояснили, что заключают все договоры на строительство и поставку материалов в рублях без привязки к другим валютам — обострение отношений с Западом и ослабление рубля не повлияют на деятельность компании.

В «Самолете» сообщили, что 90 процентов используемых строителями материалов — отечественные. Кроме того, у компании есть долгосрочные контракты с фиксированными условиями, которые позволяют контролировать стоимость закупок. Застройщик «А101» признался, что давно работает над снижением доли импорта — подписывает партнерские соглашения с крупными производителями материалов и оборудования в России, а также ищет альтернативных поставщиков.

Ранее эксперты в области недвижимости спрогнозировали, что военная операция в Донбассе приведет к всплеску спроса на жилье в России. Однако специалисты отметили, что в долгосрочной перспективе потребность в недвижимости снизится, как и стоимость объектов.

Нина Ташевская
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