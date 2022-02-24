Оценены перспективы рынка жилья в России

На фоне военной операции в Донбассе и возможных западных санкций в России ожидают краткосрочный всплеск спроса на жилье. Однако в дальнейшем он серьезно снизится, как и цены на объекты — о таких перспективах рынка недвижимости в стране рассказали опрошенные РБК эксперты.

По прогнозам агентства «Эксперт РА», люди бросятся скупать жилье, чтобы сохранить сбережения от возможных рисков — похожая реакция наблюдалась во время кризисов 2014-2015 годов, когда из-за падения рубля население активно пыталось перевести накопления в квадратные метры. Однако в «ЦИАН.Аналитика» отметили, что ситуацию осложнит геополитическая напряженность, которая не располагает россиян к покупке жилья — рост спроса может оказаться не таким масштабным, как в предыдущие кризисы.

В «Инком-Недвижимость» предрекли, что около 20 процентов участников рынка вторичной недвижимости займут выжидательную позицию и не станут заключать сделки. Тем не менее текущую ситуацию в Москве оценили как стабильную — специалисты компаний «Метриум» и «Бест-Новострой» не отметили ни роста, ни падения числа заявок на приобретение жилья.

В долгосрочной перспективе эксперты ожидают, что военная операция в ДНР и ЛНР, снижение курса рубля и возможные западные санкции негативно скажутся на жилищном рынке — спрос и цены на объекты упадут. Однако масштабы последствий пока предсказать сложно. «Цены на недвижимость в последние месяцы выросли, как и ипотечные ставки. В этой ситуации массовый спрос может снизиться по итогам 2022 года, если власти не введут меры поддержки строительного сектора и субсидирование ипотеки», — пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Риелторы отметили, что за последний год цены на жилье в Москве выросли почти на 50 процентов, но из-за снижения доступности ипотеки и поднятия ключевой ставки Центробанка нет причин для их дальнейшего роста. По мнению экспертов, валютные скачки не смогут отразиться на рынке недвижимости, так как покупают и продают жилье в стране за рубли.

В «Бест-Новострой» допускают, что серьезным ударом станут санкции Запада против России — ухудшение экономической ситуации сократит доходы граждан, которые в последние годы и так существенно не росли. Подобная динамика, в свою очередь, снизит спрос на жилье. По прогнозам специалистов, тенденция коснется и первичного, и вторичного рынка недвижимости. Среди дополнительных рисков в «ЦИАН.Аналитике» назвали возможные санкции в отношении российских банков, которые могут затронуть валютные депозиты.

Эксперты Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) отметили, что в ближайшее время ввод жилья останется на прежнем уровне — застройщики уже имеют планы на 2022 и 2023 годы, которые в любом случае необходимо реализовать. К тому же, многим девелоперам удалось сформировать так называемую подушку безопасности за счет льготной ипотеки, поэтому по существующим проектам в РАСК не видят существенных рисков. В дальнейшем, по словам экспертов, ситуация будет зависеть от поддержки государства.

Ранее эксперты в области недвижимости спрогнозировали ускорение роста ставок по ипотеке и замедление темпов выдачи жилищных кредитов в России на фоне угрозы западных санкций. Специалисты допускают, что ослабление рубля замедлит темпы кредитования и снизит покупательную способность населения. Однако риск роста доли просрочек и дефолтов, по мнению экспертов, пока невелик, поскольку кредитование ведется в российской валюте.