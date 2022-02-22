Россиянам рассказали об ипотеке на фоне западных санкций

На ипотечном рынке в России прогнозируется ускорение роста ставок и замедление темпов выдачи кредитов на фоне усилившейся геополитической нестабильности и угрозы западных санкций. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Однако риск роста доли просрочек и дефолтов, по мнению специалистов, пока невелик.

«Последние геополитические события определенно могут разогнать рост ипотечных ставок, ведь слабость рубля — негативный фактор для инфляции. В борьбе с ней Банк России может продолжить увеличивать ключевую ставку на ближайшем заседании», — отметил глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Аналогичной позиции придерживается и вице-президент Банка жилищного финансирования Дмитрий Овчинников. Он добавил, что ослабление рубля замедлит темпы кредитования и снизит покупательную способность населения. Тем не менее Карпунин считает, что в текущей ситуации на рынке в России не стоит ждать волны просрочек по ипотеке. Среди потенциальных рисков специалист допускает незначительные проблемы с рефинансированием из-за высокой долговой нагрузки, но в целом ситуация должна остаться под контролем.

Не ожидает массовых просрочек по жилищным кредитам и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Он пояснил, что большинство ипотечных займов в нашей стране предоставляется в рублях, поэтому связи между волатильностью валюты и динамикой просрочек по кредитам нет. По прогнозам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, изменения в количестве невыплат могут произойти, но в разумных пределах — их можно будет быстро компенсировать.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о необходимости признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В тот же день глава государства подписал соответствующие указы. В связи с этим несколько стран мира заявили, что намерены ввести новые санкции против России. На фоне указанных событий курс рубля снизился.