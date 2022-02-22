Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам рассказали об ипотеке на фоне западных санкций

Эксперты спрогнозировали ускорение роста ипотечных ставок на фоне западных санкций

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На ипотечном рынке в России прогнозируется ускорение роста ставок и замедление темпов выдачи кредитов на фоне усилившейся геополитической нестабильности и угрозы западных санкций. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Однако риск роста доли просрочек и дефолтов, по мнению специалистов, пока невелик.

«Последние геополитические события определенно могут разогнать рост ипотечных ставок, ведь слабость рубля — негативный фактор для инфляции. В борьбе с ней Банк России может продолжить увеличивать ключевую ставку на ближайшем заседании», — отметил глава управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Аналогичной позиции придерживается и вице-президент Банка жилищного финансирования Дмитрий Овчинников. Он добавил, что ослабление рубля замедлит темпы кредитования и снизит покупательную способность населения. Тем не менее Карпунин считает, что в текущей ситуации на рынке в России не стоит ждать волны просрочек по ипотеке. Среди потенциальных рисков специалист допускает незначительные проблемы с рефинансированием из-за высокой долговой нагрузки, но в целом ситуация должна остаться под контролем.

Не ожидает массовых просрочек по жилищным кредитам и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Он пояснил, что большинство ипотечных займов в нашей стране предоставляется в рублях, поэтому связи между волатильностью валюты и динамикой просрочек по кредитам нет. По прогнозам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, изменения в количестве невыплат могут произойти, но в разумных пределах — их можно будет быстро компенсировать.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о необходимости признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В тот же день глава государства подписал соответствующие указы. В связи с этим несколько стран мира заявили, что намерены ввести новые санкции против России. На фоне указанных событий курс рубля снизился.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Спецназ США покинул Украину
Человечество согласилось отказаться от пластика
Лукашенко предостерег Запад от попытки «расстрелять русских в спину»
Украинский школьник «заминировал» квартиру московского приятеля из-за ссоры
В Польше предложили бойкотировать спортивные соревнования в России
В Лос-Анджелесе пропала 27-летняя актриса сериала «Саутленд»
Посла России в Нидерландах вызвали в правительство из-за признания ДНР и ЛНР
Журналист провел репортаж из Киева и удивил пользователей сети
В Верховную Раду внесли два проекта постановлений о разрыве отношений с Россией
Россиянам рассказали об ипотеке на фоне западных санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.