В Совфеде высказались о новых санкциях против России

Россия готова к новым санкциям, которые уже начали вводить против нее после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова во вторник, 22 февраля, приводит РИА Новости.

Политик отметила, что у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы в условиях ограничений обеспечить стабильное развитие.

«Мы готовы к таким санкциям, нам грозят ими последние полгода, мы не сидели сложа руки. Мы готовы на них реагировать», — сообщила Матвиенко.

Ранее стало известно, что Совет Федерации единогласно одобрил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Они были заключены вечером 21 февраля между президентом России Владимиром Путиным и главами государств Донбасса Денисом Пушилиным (ДНР) и Леонидом Пасечником (ЛНР). Также Путин подписал указ о признании независимости обеих республик.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР Лондон вводит санкции против пяти российских банков и трех российских бизнесменов.