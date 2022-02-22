Рубль вышел на первое место по волатильности

Так называемая вмененная волатильность рубля (показатель, который свидетельствует о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97 процента, пишет РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

Курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал 80 рублей. Сейчас волатильность ниже максимума начала коронавирусного кризиса: так, 18 марта 2020 года она составляла 37,7 процента, курс рубля снижался с 60-65 до 80 рублей.

Месяц назад показатель волатильности составлял 20,7 процента, рубль находился на втором месте за турецкой лирой, пережившей существенное снижение на фоне поддерживаемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мягкой денежно-кредитной политики. Однако с середины февраля волатильность рубля выросла, а лиры снизилась, и российская валюта вышла на первое место. При этом данных по украинской и белорусской валютам в терминале Bloomberg нет, а они также переживают снижение курса.

22 февраля российский фондовый рынок открылся снижением основных индексов, курс рубля также снизился. К моменту написания новости доллар стоит 80,4 рубля, евро — 90,8 рубля.