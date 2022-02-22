Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рубль вышел на первое место по волатильности

Вмененная волатильность рубля к 21 февраля достигла 33,97 процента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Так называемая вмененная волатильность рубля (показатель, который свидетельствует о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к вечеру 21 февраля достигала 33,97 процента, пишет РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.

Курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал 80 рублей. Сейчас волатильность ниже максимума начала коронавирусного кризиса: так, 18 марта 2020 года она составляла 37,7 процента, курс рубля снижался с 60-65 до 80 рублей.

Месяц назад показатель волатильности составлял 20,7 процента, рубль находился на втором месте за турецкой лирой, пережившей существенное снижение на фоне поддерживаемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом мягкой денежно-кредитной политики. Однако с середины февраля волатильность рубля выросла, а лиры снизилась, и российская валюта вышла на первое место. При этом данных по украинской и белорусской валютам в терминале Bloomberg нет, а они также переживают снижение курса.

22 февраля российский фондовый рынок открылся снижением основных индексов, курс рубля также снизился. К моменту написания новости доллар стоит 80,4 рубля, евро — 90,8 рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Госдума опровергла признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей
Зюганов раскрыл данные о состоянии Жириновского
В России госпитализировали 17 294 пациента с коронавирусом
У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча
Россиянам отсоветовали брать ипотеку на покупку «лишнего» жилья
Диетологи назвали пять продуктов для здоровой кожи
Центробанк России анонсировал меры по поддержке финансовой стабильности
Защита обжалует приговор осужденному за подготовку теракта в Minecraft школьнику
Бастрыкин поручил найти причастных к взрыву на трассе Донецк — Горловка
Подсчитаны траты россиян на путешествия в честь 23 февраля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.