Зеленский обсудил с Байденом санкции и «антивоенную коалицию»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом усиление санкций и создание «антивоенной коалиции». Об этом глава государства написал в Twitter.

«Только что обсудил с Джо Байденом усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию. Благодарен США за твердую поддержку Украины», — указал украинский лидер.

Возможное создание объединения Зеленский анонсировал в пятницу, 25 февраля. Как уточнил политик, Украина «защищает свою свободу, но нуждается в действенной международной помощи». Зеленский объяснил, что намерен обсудить этот вопрос с польским президентом Анджеем Дудой, а также обратился в «Бухарестскую девятку», в которую входят девять государств Восточной Европы (в том числе Польша, Венгрия и страны Балтии).

