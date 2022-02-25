Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию антивоенной коалиции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи», — заявил Зеленский.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой и обратился в Бухарестскую девятку. «Совместно мы должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции», — добавил Зеленский.

В Бухарестскую девятку входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Ранее Зеленский назвал недостаточными объявленные в отношении России санкции.