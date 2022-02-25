Зеленский заявил об оставивших Украину в одиночестве мировых державах

Президент Украины Владимир Зеленский назвал введенные против России санкции недостаточными. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

По словам Зеленского, Украина защищает себя в одиночестве, мир наблюдает издалека. «Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно», — сказал украинский лидер.

Зеленский также заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно начнется диалог о прекращении боевых действий.

Ранее президент Украины объявил в стране всеобщую мобилизацию, которую должны провести за 90 дней. Он также возглавил ставку верховного главнокомандующего.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции против стратегических секторов российской экономики на фоне военной операции на Украине. ЕС заморозит российские активы и остановит доступ банков РФ к европейскому финансовому рынку. Будет запрещена продажа всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, санкции в области энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.