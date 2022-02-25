Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил об оставивших Украину в одиночестве мировых державах

Зеленский рассказал, что мировые державы наблюдают за ситуацией на Украине издалека

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал введенные против России санкции недостаточными. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

По словам Зеленского, Украина защищает себя в одиночестве, мир наблюдает издалека. «Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно», — сказал украинский лидер.

Зеленский также заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно начнется диалог о прекращении боевых действий.

Ранее президент Украины объявил в стране всеобщую мобилизацию, которую должны провести за 90 дней. Он также возглавил ставку верховного главнокомандующего.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции против стратегических секторов российской экономики на фоне военной операции на Украине. ЕС заморозит российские активы и остановит доступ банков РФ к европейскому финансовому рынку. Будет запрещена продажа всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, санкции в области энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
ФСБ задержала при получении взятки начальника отдела ГИБДД на Сахалине
Канада запретила своим авиакомпаниям полеты над Украиной
Москвич рассказал о решении переехать из столицы в Нью-Джерси
Володин назвал главные ошибки Зеленского на посту президента Украины
Названо средство для крепкого сна даже после чашки кофе
В Абу-Даби представили систему связи 5G для военных
Россия пообещала ответить на санкции Японии
Анкара указала на право России вернуть флот при закрытии турецких проливов
В Совфеде процитировали басню Крылова в ответ на угрозы Британии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.