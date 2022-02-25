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Зеленский объяснил несостоявшийся разговор с премьер-министром Италии

Президент Украины Зеленский не вышел на связь с премьером Италии Драги из-за графика

Фото: Michael Probst / AP

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил несостоявшийся разговор с премьер-министром Италии Марио Драги тем, что он не смог сдвинуть свой военный график. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Зеленский пообещал в следующий раз изменить график, чтобы выйти на связь вовремя.

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22 февраля

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки обещанию не вышел с ним на связь. По его словам, у них с украинским лидером была договоренность о созвониться в 9:30 (11:30 по мск), но тот был недоступен.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение начать специальную военную операцию в Донбассе. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Алиса Реброва
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