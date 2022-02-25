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Зеленский опубликовал видео со своим местонахождением

Президент Зеленский опубликовал видео с соратниками и заявил, что находится в Киеве

Кадр: @zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись со своим местонахождением. Он заявил, что вместе со своими соратниками, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаком и советником главы офиса президента Михаилом Подоляком находится в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут, все мы тут. Наши военные тут, защищаем нашу независимость», — подчеркнул глава украинского государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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