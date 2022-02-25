В Чехии заговорили о способности продержаться 40 дней без российского газа

Полное или частичное прекращение поставок газа из России может негативно сказаться на европейских странах. В Чехии заговорили о способности продержаться только 40 дней без российского газа. Эта страна, как и Германия, зависит от газа из России больше, чем в среднем государства Европы, пишет чешское издание Lidovky.

По подсчетам автора материала, Чехия способна продержаться без российского газа всего 40 дней. «Газ — самое слабое звено Европы. Ей пока нечем заменить российские трубопроводы, по которым ежегодно поступает около 170 миллиардов кубометров и которые удовлетворяют около 40 процентов спроса в регионе», — отмечает издание.

Хранилища заполнены на рекордно низком уровне. Если в ближайшие месяцы Европа не сможет их достаточно наполнить, то у ЕС возникнет серьезная проблема, говорит экономист Борис Томчиак. «Нам было бы трудно найти адекватные альтернативы, но никто у нас уже не хочет возвращаться обратно к зависимости от России», — заявил аналитик газовой отрасли в компании EGÚ Brno Михал Коцурек. Хранилища в Чехии заполнены всего на 20 процентов от общего объема, который составляет четыре миллиарда кубометров газа.

Ранее Германия решила отказаться от российских газа и угля. «Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.