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Басурин заявил о прорыве войск ДНР эшелонированной обороны украинских силовиков

Представитель ДНР Басурин заявил о прохождении войсками эшелонированной обороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Эшелонированная оборона, которая была создана в Донбассе украинскими силовиками, практически пройдена. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Эшелонированную оборону ВСУ мы практически прошли. Поэтому мы начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», — сказал он.

Басурин также отметил большое количество попаданий со стороны ВСУ по социальным объектам в регионе. «Очень много людей находится без воды, света и тепла», — подчеркнул он.

Ранее в феврале Басурин рассказал об ухудшении ситуации в регионе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Варвара Кошечкина
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