Сотрудник ФСБ получил ранение в стычке с украинскими националистами

В ходе провокации со стороны украинских националистов был ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

В ФСБ добавили, что провокацию удалось пресечь.

Ранее в спецслужбе сообщили, что националисты с Украины расстреляли солдата вооруженных сил страны (ВСУ), который пытался сбежать в Россию. Отмечалось, что военнослужащий хотел уклониться от участия в боевых действиях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. 21 февраля глава государства подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.