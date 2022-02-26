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Сотрудник ФСБ получил ранение в стычке с украинскими националистами

ФСБ сообщила о ранении пограничника при стрельбе националистов со стороны Украины

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В ходе провокации со стороны украинских националистов был ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

В ФСБ добавили, что провокацию удалось пресечь.

Ранее в спецслужбе сообщили, что националисты с Украины расстреляли солдата вооруженных сил страны (ВСУ), который пытался сбежать в Россию. Отмечалось, что военнослужащий хотел уклониться от участия в боевых действиях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. 21 февраля глава государства подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Владимир Шарапов
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