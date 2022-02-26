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Байден поручил Госдепу выделить 600 миллионов долларов на поддержку Украины

Байден поручил Госдепу выделить $600 млн помощи Украине, в том числе $350 на оборону
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить 600 миллионов долларов на поддержку Украины. В том числе 350 миллионов из этой суммы пойдет на нужды обороны страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что глава американского государства издал меморандум о предоставлении немедленной военной помощи Киеву. «Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине», — указывается в документе.

В рамках своих полномочий глава Госдепартамента должен определить, насколько соответствует интересам США предоставление 250 миллионов долларов в качестве безвозмездной поддержки Киеву. Еще 350 миллионов Байден поручил направить на предметы обороны и услуги военного министерства.

Ранее стало известно, что Белый дом запросил у Конгресса США 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине, другим странам, а также на нужды Пентагона. Отмечается, что из этой суммы 2,9 миллиарда администрация Соединенных Штатов направит на оказание гуманитарной помощи Киеву и содействие в сфере безопасности.

Марина Совина
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