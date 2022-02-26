Белый дом запросил у Конгресса 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине

Белый дома запросил у Конгресса США 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине, другим странам, а также на нужды Пентагона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что из этой суммы 2,9 миллиарда администрация Соединенных Штатов направит на оказание гуманитарной помощи Киеву и содействие в сфере безопасности. Также средства будут переданы властям стан Балтии, Польше и другим, их целевое назначение — стабилизация экономической ситуации и закупки продовольствия.

Еще 3,5 миллиарда долларов планируется выделить Пентагону в связи с событиями на Украине. Ожидается, что запрос Белого дома, вероятно, получит поддержку со стороны демократов и республиканцев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь. Он также заявил, что Соединенные Штаты не намерены воевать с Россией, и пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО. Байден подчеркнул, что Вашингтон будут следовать обязательствам, которые имеет перед Североатлантическим альянсом.

