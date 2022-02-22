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США пообещали защищать каждый дюйм территории НАТО

Президент США Байден заявил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет абсолютно никакого желания воевать против России, однако пообещал, что в случае необходимости он будет защищать своих союзников по НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет намерения воевать с Россией, но мы хотим послать понятный сигнал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам, которые мы имеем перед НАТО», — рассказал американский президент.

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Он добавил, что США остаются уверенными в том, что Россия планирует начать масштабное нападение на Украину, отметив, что очень надеется на то, что этого все же не произойдет.

Ранее Байден заявил, что США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, однако они не намерены воевать с Россией. Отмечается, что речь идет о военной поддержке Эстонии, Латвии и Литвы.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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