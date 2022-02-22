Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил об отсутствии у США планов воевать с Россией

Американский президент Байден: США укрепят военное присутствие в Европе для защиты Балтии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с Россией, заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

Речь идет о военной поддержке США Эстонии, Латвии и Литвы. «Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников», — уточнил политик. Кроме того, он предупредил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине в сфере обороны.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Россию в стягивании армии к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных планов. Как уточнил российский лидер Владимир путин, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Байден рассказал о дальнейшей помощи Украине
Байден увидел отсутствие желания к диалогу в речи Путина
Байден заявил об отсутствии у США планов воевать с Россией
Байден объявил о введении санкций США против России
В Раде создадут штаб обороны
В Евросоюзе раскрыли подробности о санкциях против депутатов Госдумы
«Большая семерка» осудила признание Россией ДНР и ЛНР и захотела усилить санкции
Байден заявил о начале «вторжения» на Украину
Российского посла в Словакии вызвали в МИД из-за ситуации на востоке Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.