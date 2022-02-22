Байден заявил об отсутствии у США планов воевать с Россией

США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с Россией, заявил американский президент Джо Байден, пишет ТАСС.

Речь идет о военной поддержке США Эстонии, Латвии и Литвы. «Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников», — уточнил политик. Кроме того, он предупредил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине в сфере обороны.

С осени 2021 года Киев и Запад обвиняют Россию в стягивании армии к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных планов. Как уточнил российский лидер Владимир путин, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.