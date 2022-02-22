Байден рассказал о дальнейшей помощи Украине

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку Украине, в частности, ожидается продолжение военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим оказывать военную помощь Украине», — заявил американский президент.

В течение последних месяцев Запад обвиняет Россию в том, что она стягивает свои войска к границам Украины, а также тщательно планирует военное наступление. Москва не раз отрицала наличие у нее подобных планов. Президент России Владимир Путин отмечает, что заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.